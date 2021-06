San Jose Earthquakes anunció el despido de su gerente general

“Marcharme no es fácil porque he tenido la suerte de trabajar con un grupo increíble de personas cuya prioridad siempre ha sido poner al club en primer lugar”, dijo Fioranelli. “Siempre estaré agradecido con John Fisher y la directiva por la oportunidad de servir al club. Quiero agradecer a cada jugador, entrenador, miembro del staff y colega, desde el primer equipo hasta la cantera, y al front office con quienes he compartido cuatro años y medio memorables. Poder presenciar el crecimiento de nuestros jugadores, mientras trabajamos con Matías en un camino único y una marca de fútbol que va mucho más allá de las tácticas del juego, me da la esperanza de dejar nuestro club con un futuro brillante por delante. Me llevo momentos de aprendizaje invaluables de las experiencias que hicimos juntos en el campo, con nuestros fanáticos y dentro de la comunidad. Ha sido un honor abrazar una causa más grande junto con ustedes ".