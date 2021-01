Roger Espinoza firma un nuevo contrato con Sporting Kansas City

"Estoy muy emocionado por la oportunidad de regresar al Sporting y competir por una MLS Cup", dijo Espinoza en un comunicado del club. “ Kansas City es un lugar especial en el que he pasado la mayor parte de mi carrera y no me gustaría estar en ningún otro lugar. Estoy orgulloso de seguir representando a este club y jugando para nuestros aficionados ".