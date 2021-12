Philadelphia Union, con posibles ausencias para la Final del Este

New York City FC no podrá contar con su principal elemento ofensivo: Valentín Castellanos fue expulsado el martes en el partido frente a New England Revolution. “Castellanos es un gran talento”, aseguró Curtin. “Es un delantero al que me encantaría tener en mi equipo y odias cuando juega en tu contra. Lo digo como el mayor de los elogios. Es un trabajador incansable, gran parte del éxito del equipo. Es desafortunado que él haya recibido una tarjeta roja. Pero tienen buenas opciones en el banquillo. Con atacantes fuertes y un entrenador increíble. Ha hecho un gran trabajo con este equipo”.