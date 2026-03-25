mls Griezmann se confiesa: ¿por qué eligió al Orlando City en la MLS? El delantero francés relata cómo fue que tomó la decisión de dejar el futbol europeo y sumarse a la MLS.

Video ¿Por qué ahora? La sorprendente respuesta de Griezmann y su mudanza a EUA

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid (todavía), se confesó respecto a la decisión que tomó de dejar el futbol europeo y enrolarse con el Orlando City de la MLS.

Griezmann será jugador del conjunto de la Florida para el próximo año futbolístico, en verano, por lo que señaló que el ofrecimiento de Ricardo Moreira (gerente general del Orlando City), influyó mucho en su decisión.

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"Creo que es el momento y por todo el esfuerzo que ha hecho Orlando para mi venida, el buen feeling que tuve con Ricardo en Madrid, el proyecto del club, los jugadores, fans, creo que es el momento", dijo el francés.

Griezmann resaltó que la MLS necesita ser más reconocida a nivel mundial, por lo que acepta el reto de tratar de elevar el nivel de la competición estadounidense.