Casemiro Casemiro podría unirse a Griezmann en la MLS este verano El brasileño dejará al Manchester United al final de temporada y dos equipos de Estados Unidos muestran interés.

Video ¿Compañero de Messi? Dos equipos de MLS van por Casemiro

Apenas llegó Antoine Griezmann a la MLS y otra estrella podría aterrizar en Estados Unidos este verano: el brasileño Casemiro que está viviendo sus últimos meses en el Manchester United.

El mediocampista de la Selección de Brasil anunció en enero pasado que dejará a los Red Devils una vez que termine su contrato al finalizar la temporada, por lo que equipos de diferentes partes del mundo comenzaron a interesarse en sus servicios.

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En ese sentido, The Athletic reporta que Inter Miami y Los Angeles Galaxy están interesados en fichar a Casemiro, de 34 años, este mismo verano.

En caso de que se concrete su llegada a Estados Unidos, Casemiro se unirá a la lista de estrellas que tiene la MLS, la cual está liderada por Lionel Messi, quien podría ser su compañero.

Cabe destacar que, Casemiro estuvo concentrado con la selección brasileña en Orlando, Florida, a unas cuatro horas de Miami, por lo que se pudieron haber dado los primeros contactos con el Inter Miami.

La Verdeamarela viajó a Boston para enfrentar a Francia este jueves 26 de marzo en su preparación final de cara al Mundial 2026.

Casemiro registra siete goles y dos asistencias en 30 partidos con el Manchester United esta temporada. El brasileño ha disputado 155 partidos desde que el club inglés desembolsara cerca de 70 millones de euros al Real Madrid, donde ganó 18 títulos.