Jim Curtin se refirió a los rumores que lo vinculan a FC Cincinnati

"Me concentro en New York City", manifestó el entrenador. "Espero que todo el mundo pueda respetar que no pueda hablar de la salud de ciertos individuos, que no pueda hablar de la salud de jugadores individuales. Nos vamos a preparar tan bien como podamos con la esperanza de que todo el mundo esté disponible. La realidad es que probablemente ese no sea el caso, pero estamos tratando de seguir todos los protocolos y tener a todo el mundo listo de la mejor manera posible para el que será un partido realmente duro”.