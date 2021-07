Tablas entre NY Red Bulls y Philadelphia Union en la Semana 12 de MLS

Philadelphia mostró una vez más que tiene tomada la medida de New York Red Bulls, al menos en estos años más recientes. Con 10 hombres y mucho colmillo se llevó un punto del Red Bull Arena, lo que le permite seguir en la tercera posición de la Conferencia Este, por detrás de New England Revolution y Orlando City SC. New York Red Bulls, tras el resultado del jueves, subió a la séptima posición.