MLS NEXT abre un nuevo proceso de inscripción

Aprovechando su exitoso lanzamiento el año pasado, MLS NEXT ha abierto el proceso de solicitudes para la temporada 2021-22.

Los miembros de MLS NEXT actualmente incluyen 113 de los mejores clubes juveniles de Norteamérica , incluyendo los 30 clubes de las academias de la MLS , y una gran mayoría de los jugadores en los grupos actuales de selecciones nacionales juveniles de EE. UU. y Canadá . Como el programa de fútbol masculino de élite más importante en Estados Unidos y Canadá , la admisión al programa será muy selectiva. Los clubes serán evaluados en base a la implementación de una filosofía de fútbol definida, la calidad del cuerpo técnico, el historial de producción de jugadores de élite y la profesionalidad del entorno diario. También es de vital importancia la capacidad del club de brindar opciones de bajo costo o sin costo para que los jugadores participen en los equipos de MLS NEXT , creando oportunidades para un grupo de jugadores más inclusivo.

Las solicitudes serán revisadas por el personal de MLS NEXT . Las admisiones se anunciarán en tres fases, comenzando con las admisiones tempranas en marzo, las admisiones regulares en mayo y las admisiones en lista de espera en julio.

“Nos han impresionado los esfuerzos de nuestros clubes actuales de MLS NEXT para abordar los desafíos enfrentados durante este primer año, y estamos seguros de que aprovecharán el impulso de la generación actual de jugadores juveniles que forjan su camino hacia el siguiente nivel, ya sea en la universidad, la MLS o las selecciones nacionales”, dijo Fred Lipka, director técnico de MLS NEXT . "También estamos dispuestos a trabajar con otros clubes juveniles de élite que comparten nuestro objetivo de crear el mejor programa de desarrollo de jugadores en Norteamérica".

HAGA CLIC AQUÍ para acceder al formulario para solicitar a la temporada 2021-22 de MLS NEXT .

La temporada inaugural de MLS NEXT está actualmente en marcha, habiendo completado recientemente más de 1,000 juegos durante el otoño en los grupos Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-19. MLS NEXT está siguiendo un cronograma consistente con sus protocolos de Regreso a la Competencia, así como con las pautas de salud locales, estatales y federales en un intento de eliminar vuelos y minimizar viajes y estadías en hoteles. Para complementar su calendario de competencias, MLS NEXT ha brindado oportunidades de educación virtual para jugadores, entrenadores y padres.