Cinco partidos que no puedes perderte en la Semana 2 de MLS

Llegamos a la segunda jornada de la temporada regular de la MLS . Una parada dentro de 2021 que servirá para comenzar a definir las primeras rondas de la liga. Con especial atención en los dos equipos de Los Ángeles ( LAFC viendo a la cara a Seattle Sounders , y LA Galaxy lidiando ante New York Red Bulls ), estos son los cinco partidos más atractivos del fin de semana.

SPORTING KANSAS CITY vs ORLANDO CITY SC Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas Viernes, 7:30 pm ET (Fox Deportes)

El del viernes será el partido 600 de Peter Vermes como entrenador o jugador en la liga, y solo está por detrás de Jason Kreis. Es el año 13 de Vermes como entrenador de SKC, y ha clasificado a su equipo en 11 ocasiones a los Playoffs. Una leyenda completa en MLS. En el club de Kansas City la gran duda reside en saber si Alan Pulido y Johnny Russell estarán en el once titular de Vermes, lo que forzaría a salir del dibujo inicial a jugadores que rindieron en la Semana 1, como Gianluca Busio, Gadi Kinda, Roger Espinoza o Rémi Walter.

En el Orlando City de Óscar Pareja el uruguayo Mauricio Pereyra no podrá ser de la partida, ya que debe purgar una jornada más de suspensión tras un placaje en los Playoffs del año pasado. Alexandre Pato muy probablemente estará, en recuperación de la lesión que sufrió frente a Atlanta United FC. Con toda probabilidad el ataque de 'los Leones' estará formado por Tesho Akindele y la dupla formada por Nani y Chris Mueller.

SAN JOSE EARTHQUAKES vs FC DALLAS PayPal Park - San Jose, California Sábado, 3:30 pm ET (Univision / TUDN)

Dos equipos que iniciaron la temporada 2021 sin dejar su mejor versión. Los Quakes perdiendo 2-1 en su visita a Houston Dynamo, y Dallas empatando si goles frente a Colorado Rapids. Ambos clubes están en un proceso de buscar algo nuevo y los resultados aún no fueron visibles.

LAFC vs SEATTLE SOUNDERS FC

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Sábado, 6 pm ET (ESPN Deportes)