Columbus Crew inicio su defensa del titulo sin el invitado especial

La Pandilla de Ohio coqueteó un poco más con la anotación. Por lo menos en un par de ocasiones chocaron con las atinadas intervenciones del arquero Andre Blake. Uno de los porteros más destacados en la liga norteamericana desde hace varios años. Y Lucas Zelarayán no se quedo muy lejos de marcar un golazo en uno de los pocos tiros de larga distancia que se presentaron.

Zelarayán amagó con el disparo de tiro libre, pero en cambio saco un centro. Artur casi a quemarropa no pudo convertir ante la atajada de Blake. El rechace le quedo a Gyasi Zardes en el área chica y con el portero vencido. Pero el delantero estadounidense no reaccionó a tiempo y no le dio dirección a su cabezazo que se fue increíblemente muy elevado.