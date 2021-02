MLS conmemora el Black History Month con distintas iniciativas

La primera edición de la serie de conferencias Soccer for All se lanzará en febrero, con ejecutivos afrodescendientes que han ascendido como líderes dentro del deporte. Black Leaders in Soccer presentado por MLS WORKS y Pitch Black, el grupo de recursos para empleados afrodescendientes de la Liga, discutirá cómo navegar el cambio y crear caminos para aumentar la representación afrodescendiente en toda la Liga. La serie de conferencias Soccer For All continuará a lo largo de 2021, destacando las voces de grupos subrepresentados. La serie contará con una muestra representativa de líderes que discutirán temas relevantes para varios meses conmemorativos de concientización, incluyendo el Mes de la Historia de la Mujer, el Mes del Orgullo LGBTQ y el Mes de la Herencia Hispana.