MLS 2022: el 'boom' de los clubes 'nuevos' en los Playoffs

¿Cuál fue el secreto? Contar con un ataque consistente y productivo (liderado por Leonardo Campana en el inicio del año, y por Gonzalo Higuaín en la segunda mitad de la temporada), y un conjunto mucho más sólido en defensa que en sus encarnaciones anteriores. Inter Miami parece haber aprendido de sus errores, y ahora es un equipo con una voracidad sorprendente, no solo cuando se presenta en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, sino que expandió su campo de acción a la actividad como visitante. Higuaín -quien anunció su retiro al final de esta temporada- llevará al equipo de la camiseta rosa a 'la Gran Manzana', donde jugarán en la Primera Ronda de Playoffs frente a New York City FC, tecer clasificado de la Conferencia Este, con 55 unidades (lunes, 17 de octubre - 7 pm ET | FOX Deportes).