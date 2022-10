Diego Fagundez: mi infancia 'sudamericana' en Massachusetts

Pasé más de una década con New England, pero cuando se terminó mi último contrato con los Revs, era la hora de irme. Me habían pedido jugar en posiciones que no me iban bien, y necesitaba un nuevo comienzo. Claudio Reyna y Josh Wolff me dijeron que Austin FC quería usarme como atacante, y me pidieron que tomara el reto de ser una parte importante de un club en expansión. Cuando llegué el año pasado a Texas, sentí que necesitaba demostrar cosas nuevamente, demostrar que mi carrera no se había terminado, como alguna gente pensaba.