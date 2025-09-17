Video ¿Se retira Lionel Messi? Esto se sabe sobre su renovación

El futuro de Lionel Messi acerca de su retiro para estar más alejado que ser realidad como algunos muchos temen que pueda suceder.

De acuerdo a reportes de ESPN en Estados Unidos, Messi está cerca de firmar un contrato multianual para renovar con el Inter Miami y mantenerse más tiempo en la Unión Americana.

La información detalla que no hay con exactitud hasta qué año firmaría su nuevo contrato el argentino, pero lo que se espera es que sea, al menos, hasta el 2027.

El contrato del 10 del cuadro de la Florida de manera inicial es hasta el final de la temporada 2025 de la MLS y los rumores de que Lionel Messi pudiera volver a Barcelona siempre están latentes.

Jorge Mas, copropiertario del Inter Miami, donde David Beckham también es directivo, tiene la firme intención de que Messi se mantenga en el club hasta la inauguración del Miami Freedom Park, en 2026.

El argentino ha ganado la Leagues Cup 2023 y la Supporters' Shield 2024, además de imponer nueva marca de puntos en una temporada de la liga de los Estados Unidos. Suma 62 goles con Las Garzas y 880 anotaciones en su carrera.