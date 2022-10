LAFC, LA Galaxy o Inter Miami CF: ¿Tiene lugar CR7 en la MLS?

La carga salarial que Cristiano generaría en las arcas de los Red Devils superaría los 24 millones de dólares al año, y el contrato que une a ambas partes no finaliza hasta junio de 2023. Pese a la voluntad del club inglés de transferir al delantero, la escuadra de Old Trafford no encontró ofertas aceptables en lo económico.