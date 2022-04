Chicharito sobre su duelo con Carlos Vela: "Sólo Messi y Cristiano pueden ganar solos"

"Yo creo que es algo muy bonito porque también las carreras, las vidas, las decisiones, si te fijas, son muy distintas en la que hemos tomado los dos, eso es lo más bonito, que los dos hemos logrado nuestros sueños, hemos decidido vivido la vida que hemos querido para que se juzgue que la vida no es de blanco y negro, no hay que juzgarnos, no hay que buscar al héroe o a la víctima, aquí todos somos responsables, todos podemos generar un impacto impresionante, cada uno en nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestras metas y en nuestros sueños podemos conocernos, podemos vivirlo si nos atrevemos", indicó.