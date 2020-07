LA se pintó ‘celeste’: Rossi maravilló con ‘póker’ en aplastante goleada sobre Galaxy

En circunstancias normales, esta edición del ‘Trafico’ hubiera tenido como figuras a Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández. Ya se sabía que Vela no estaría en el MLS is Back, pero se esperaba la presencia del Chicharito. Sin embargo, el goleador histórico del Tri no fue ni a la banca ya que el jueves habría sufrido una lesión en el entrenamiento.