En entrevista cola MLS, el también seleccionado por Corea del Sur señaló que se encuentra muy por debajo del nivel de Carlos Vela y con su arribo a Los Angeles FC aspira a al menos igualar su legado.

“Siendo honesto, no estoy en ese nivel, obviamente con Carlos (Vela) jugué algunas veces contra él y es increíble. Es un jugador fantástico y todo lo que hizo por este equipo, es una auténtica leyenda y a eso aspiro.

“En algunos años, cuando me vaya, quiero formar parte del grupo de leyendas que lo dieron todo por este club y para eso estoy aquí. Y todos esos nombres me hacen aún más especial. Quiero formar parte de este grupo de leyendas y haré todo lo posible por estar en él”, dijo Heung-Min Son en la entrevista con la MLS.

FICHAJE DE HEUNG-MIN SON SÍ FUE PENSADO PARA RELEVAR A CARLOS VELA EN LAFC

John Thorrington, co-presidente del LAFC de la MLS, admitió que el fichaje del surcoreano es para conectar con la comunidad angelina tal como lograron hacerlo con Carlos Vela, quien se convirtió en un referente del club y consiguió un título de la MLS.

“En el sentido de encontrar un referente que nos ayude a conectar con nuestra ciudad y con nuestra afición sí, sin duda es un tema similar a algunas de las razones detrás de la contratación de Carlos (Vela)”, explicó el directivo del conjunto angelino.

LAFC tiene su próximo partido este fin de semana en su visita Chicago Fire, por lo que es muy poco probable que Heung-Min Son tenga participación, luego de que estuviera presente en el pasado juego de la Leagues Cup 2025 ante Tigres.

Su debut, entonces, se puede dar para el sábado 16 de agosto cuando visiten a New England Revolution, pues como locales jugarán hasta el 31de agosto frente a San Diego FC, donde milita el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.