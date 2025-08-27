    San Jose Earthquakes

    San Jose Earthquakes hará fiesta mexicana en el partido de MLS ante LAFC

    El equipo de la MLS tendrá un obsequio especial para los aficionados que vayan al partido en Santa Clara.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Fiesta mexicana en San José! Earthquakes arma el ambientazo ante LAFC

    La MLS sigue su curso con juegos de alto calibre, y para el mes de septiembre habrá uno que llamará la atención de todos los mexicanos en Santa Clara, California.

    El 13 de septiembre, días previos a la celebración del Grito de Independencia en México, el San José Earthquakes se enfrentará al LAFC en el Levi´s Stadium, y el conjunto de los Quakes tienen un regaló para los asistentes.

    PUBLICIDAD

    Con el objetivo de pintar Tricolor la grada, lanzaron una invitación a través de las redes sociales a la afición que vaya a apoyarlos en este encuentro de la MLS ante los angelinos.

    “Los primeros 10,000 fanáticos que crucen las puertas para nuestro partido en el Levi’s Stadium el 13 de septiembre recibirán una camiseta de Terremotos de Herencia Mexicana”.

    Hasta este momento, el San Jose se encuentra en la octava posición de la Conferencia Este de la MLS con 35 puntos, mientras que el LAFC es quinto lugar con 41 unidades.

    Pero estas posiciones pueden cambiar, ya que previo a este partido, los Qakes enfrentarán al Austin, mientras que los Negro y Oro se medirán con el San Diego FC del ‘Chucky’ Lozano.

    Video ¿Otra vez lesionado? El ‘Chucky’ Lozano se baja de último minuto en San Diego FC

    Más sobre San Jose Earthquakes

    2 min
    DC United y San José empatan y tambalean en la zona de playoffs

    DC United y San José empatan y tambalean en la zona de playoffs

    2 min
    Golazo de Riqui Puig impulsa galáctica voltereta en Cali Clásico

    Golazo de Riqui Puig impulsa galáctica voltereta en Cali Clásico

    1 min
    ¡Golazo etiqueta Johnny Russell! Joya del escoces impulsa goleada del SKC de Pulido

    ¡Golazo etiqueta Johnny Russell! Joya del escoces impulsa goleada del SKC de Pulido

    2 min
    Eterno en la Bahía: Cristian Espinoza firma nuevo contrato con Earthquakes

    Eterno en la Bahía: Cristian Espinoza firma nuevo contrato con Earthquakes

    2 min
    ¡Viva el nuevo rey de las asistencias! Cristian Espinoza impone récord de pases a gol

    ¡Viva el nuevo rey de las asistencias! Cristian Espinoza impone récord de pases a gol

    Relacionados:
    San Jose EarthquakesLAFC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD