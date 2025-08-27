La MLS sigue su curso con juegos de alto calibre, y para el mes de septiembre habrá uno que llamará la atención de todos los mexicanos en Santa Clara, California.

El 13 de septiembre, días previos a la celebración del Grito de Independencia en México, el San José Earthquakes se enfrentará al LAFC en el Levi´s Stadium, y el conjunto de los Quakes tienen un regaló para los asistentes.

Con el objetivo de pintar Tricolor la grada, lanzaron una invitación a través de las redes sociales a la afición que vaya a apoyarlos en este encuentro de la MLS ante los angelinos.

“Los primeros 10,000 fanáticos que crucen las puertas para nuestro partido en el Levi’s Stadium el 13 de septiembre recibirán una camiseta de Terremotos de Herencia Mexicana”.

Hasta este momento, el San Jose se encuentra en la octava posición de la Conferencia Este de la MLS con 35 puntos, mientras que el LAFC es quinto lugar con 41 unidades.

Pero estas posiciones pueden cambiar, ya que previo a este partido, los Qakes enfrentarán al Austin, mientras que los Negro y Oro se medirán con el San Diego FC del ‘Chucky’ Lozano.