    LAFC

    Carlos Vela recibe homenaje y se encuentra con Son Heung-min

    El exdelantero mexicano recibe homenaje de Los Angeles FC y la afición angelina estalla a su encuentro con el delantero surcoreano.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Carlos Vela y Son Heung-min, encuentro de 'Killers'

    Uno de los jugadores más emblemáticos que han pasado por las filas de Los Angeles FC sin duda ha sido el mexicano Carlos Vela, quien es considerado todo un histórico del club y ya es parte de la historia de éste.

    Para hacer más memorable la leyenda de su máximo goleador y asistidor histórico, quien se retiró recientemente, el equipo angelino rindió un homenaje al exdelantero como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y que en el BMO Stadium fue bautizado como la "Noche de Carlos Vela".

    Previo a su encuentro ante Real Salt Lake de la MLS, el LAFC no escatimó en elogios para el mexicano con actividades alusivas para el ídolo del cuadro aurinegro, que fueron desde regalar camisetas con el 10 y el nombre de Vela en el dorso a los asistentes, hasta un muro de firmas dedicadas a Carlos Vela.

    Además, todas las casacas de los jugadores portaban al frente un parche alusivo al mexicano, que lucía el número 10, el apellido de Vela y una vela encendida a manera de alumbrado de la imagen.

    Aunque sin duda, el momento más sublime de la noche y del homenaje, fue cuando Carlos Velas tuvo un encuentro con la actual estrella de los angelinos, el delantero surcoreano Son Heung-min, con quien intercambió algunas palabras al tiempo que la afición los ovacionaba.

