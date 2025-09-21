Uno de los jugadores más emblemáticos que han pasado por las filas de Los Angeles FC sin duda ha sido el mexicano Carlos Vela, quien es considerado todo un histórico del club y ya es parte de la historia de éste.

Para hacer más memorable la leyenda de su máximo goleador y asistidor histórico, quien se retiró recientemente, el equipo angelino rindió un homenaje al exdelantero como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y que en el BMO Stadium fue bautizado como la "Noche de Carlos Vela".

PUBLICIDAD

Previo a su encuentro ante Real Salt Lake de la MLS, el LAFC no escatimó en elogios para el mexicano con actividades alusivas para el ídolo del cuadro aurinegro, que fueron desde regalar camisetas con el 10 y el nombre de Vela en el dorso a los asistentes, hasta un muro de firmas dedicadas a Carlos Vela.

Además, todas las casacas de los jugadores portaban al frente un parche alusivo al mexicano, que lucía el número 10, el apellido de Vela y una vela encendida a manera de alumbrado de la imagen.