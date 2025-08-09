Video Carlos Vela y Magic Johnson le dan la bienvenida a Heung-Min Son

Heung-Min Son firmó contrato con el LAFC de la MLS el pasado miércoles y se convirtió en la sensación de Los Ángeles tras su llegada.

El refuerzo surcoreano ya estará disponible para el técnico Steve Cherundolo en su duelo frente al Chicago Fire en la reanudación de la Major League Soccer.

Por tal motivo, leyendas del deporte en Los Ángeles hicieron un video donde le desean éxito y le dan la bienvenida a la ciudad.

Carlos Vela, exjugador del LAFC dijo, “Sé que disfrutarás esta gran ciudad, este gran club, no puedo esperar a conocerte y verte en acción, te deseo lo mejor”. Por su parte, el Magic Johnson se notó extasiado y dijo,

“Bienvenido a LAFC, espero verte pronto con los negro y oro en el estadio, vamos por esos trofeos y el campeonato”.

El actor Will Ferrel, el exjugador del LAFC y campeón del mundo, Giorgio Chiellini, además, Kim Hye-Sung y Tommy Edman de los Dodgers se unieron a los buenos deseos para Heung-Min Son en esta nueva etapa en su carrera.

De hecho, Son ya firmó su primera playera como refuerzo “no oficial” durante un partido de LAFC en la Leagues Cup y el aficionado mostró su felicidad al tener el primer autógrafo del jugador.