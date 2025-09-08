    Inter Miami CF

    MLS aumenta a nueve los partidos de suspensión a Luis Suárez

    Decidió darle tres partidos de sanción, los cuales se suman a los seis que le dio la Leagues Cup tras los incidentes en la Final del torneo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Castigo ejemplar! La MLS aumenta la suspensión de Luis Suárez

    La MLS sancionó con tres partidos al delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, luego de escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders durante la Final de la Leagues Cup. A la sanción local se suma la impuesta por el propio torneo, que lo castigó con seis encuentros adicionales.

    El atacante de 38 años no estará disponible para Javier Mascherano en los próximos compromisos de la liga frente a Charlotte FC (septiembre 13), Seattle (16) y DC United (20), además de perderse por completo la edición 2026 de la Leagues Cup.

    “Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de 6 partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, detalló el organismo.

    Este lunes, el Comité Disciplinario de la MLS oficializó el castigo complementario que se aplicará durante la presente temporada.

    El Inter Miami cayó 3-0 en la Final disputada en Seattle el pasado 31 de agosto.


