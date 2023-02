Sporting Kansas City presume el regreso de Alan Pulido para la temporada 2023

En rueda de prensa el pasado once de enero, el mexicano destacó que se tomó la lesión con mucha importancia. "La verdad me tomé muy serio esta lesión, es mi primera lesión a nivel profesional y obviamente fue un año complicado, pero siempre sacando cosas positivas a todo y yo creo que este tipo de cosas que suceden siempre te hacen más fuerte realmente me siento recuperado, voy en un buen proceso y muy avanzado para iniciar el torneo".