Video Doblete de Messi y acerca a Inter Miami a Playoffs

Lionel Messi marcó dos goles en la victoria de Inter Miami por 3-2 como local sobre DC United para mantenerse dentro de la zona de clasificación a los Playoffs de la MLS 2025 y en lo que fue su segunda victoria consecutiva en el torneo local.

Además, Lionel Messi dio una asistencia para el primer gol del cuadro flamenco que anotó Tadeo Allende al 35’. Messi anotó al 66’ a pase de Jordi Alba y Sergio Busquets al 85’. Inter Miami incluso falló un penal por medio de Mateo Silvetti al 72’.

Con el triunfo, el cuadro flamenco llegó a 52 puntos y es quinto en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS 2025; el triunfo de New York Red Bulls sobre CF Montreal le ha impedido aún amarrar el pase a la postemporada de manera directa.

Inter Miami ahora se medirá a New York City FC el próximo 24 de septiembre para tres días después visitar a Toronto FC en un cierre de campaña regular dramático en busca del pase a los Playoffs

Lionel Messi, por su parte, llegó a 22 goles en lo que va de la temporada y con 13 asistencias; es el líder de goleo individual tras superar por uno al inglés Sam Surridge, del Nashville SC.