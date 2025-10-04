    Inter Miami CF

    Inter Miami, cerca de contratar a un exjugador del Real Madrid

    El futbolista también ha pasado por clubes como el Manchester United, Tottenham y Atlético de Madrid.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Sergio Reguilón, que quedó libre después de finalizar contrato con el Tottenham, parece haber encontrado destino tras un par de meses de incertidumbre y está cerca de unirse al Inter Miami de la MLS.

    El lateral izquierdo español de 28 años tiene conversaciones que se encuentran en fase avanzada. “¡ El Inter de Miami negocia el fichaje sorpresa de Sergio Reguilón!”, informó Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

    “Las negociaciones están en marcha para unirse al equipo de la MLS en transferencia libre tras dejar a los Spurs en julio. Se espera que Reguilón acepte, ya que considera al Inter Miami como la mejor opción a pesar de las múltiples propuestas sobre la mesa", añadió Romano.”, agregó.

    El exjugador del Real Madrid y Tottenham, libre desde julio, busca relanzar su carrera tras cesiones en Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford.

    Sin embargo, su rol podría sería secundario: Jordi Alba es indiscutible en la banda izquierda y renovó hasta 2027. Reguilón podría competir como alternativa o ganarse un lugar como lateral si Alba se adelanta al mediocampo.

    El futuro del defensor apunta hacia la franquicia de David Beckham, un club que ha ganado protagonismo global con la presencia de Lionel Messi, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y el propio Alba.

    PUBLICIDAD