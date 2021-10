"La Liga MX ha estado por delante de MLS durante un largo tiempo, y en las finales la MLS la mayoría del tiempo no gana. Diría que el nivel de los equipos se está volviendo bastante igualado, pese a que los equipos mexicanos están ganando cada final. No me sorprendería si en algún momento los equipos de la MLS comienzan a ganar, porque las finales son tan equilibradas", valoró el estratega de 'las Cinco Bandas'.