Gio Savarese: "Hay una esperanza de que Blanco pueda llegar al sábado"

"No tener a Asprilla y esperar hasta ´ultimo momento a Sebastián para ver si podermos tenerlo no es la situación ideal. Pero si algo tiene este grupo es que empujan todos juntos, y podemos lograr todo lo que deseamos gracias al poder del grupo. Esa es la mentalidad. Esto abrirá la posibilidad para que otros puedan mostrarse y hacer un gran partido para el colectivo. Por más que podamos perdernos a dos importantes jugadores. no podemos quedarnos ahí. Creemos en nosotros", concluyó un sereno Gio Savarese, que busca desde el banquillo su segunda Final por la MLS Cup.