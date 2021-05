Tata Martino: "El comienzo de Chicharito en la MLS es inmejorable"

Pese a los 7 goles marcados por Chicharito en el arranque de la temporada 2021 de MLS, el cuerpo técnico de la selección mexicana optó por no convocarlo ante las múltiples opciones de convocatorias que tiene el equipo nacional durante el verano. " Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centro. Son cuatro delanteros centro que elegimos nosotros y en estos no está Javier", reseñó el rosarino. "Pero esto no significa que en otro momento no pueda ser convocado. Respecto a los conflictos que pueda haber con algún futbolista y que lo puedan alejar de la selección circunstancialmente, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a discutirlo, explayarlo o explicarlo públicamente".