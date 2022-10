'Garzas' contra 'Leones': Miami y Orlando, a todo o nada por los Playoffs

"Garzas contra Leones". Y no, no es una fábula o un cuento infantil. Estamos frente al Clásico de Florida más relevante y trascendente desde que ambos equipos están en la MLS. Inter Miami CF y Orlando City SC chocarán este miércoles en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale en un duelo directo por una plaza en los Playoffs de la Conferencia Este (8 pm ET, ESPN+). Nunca antes rosanegros y morados habían jugado de manera directa por un lugar en la postemporada.