Heinze: "En MLS me van a permitir trabajar; llego con ilusión"

"Uno no elige su próximo trabajo", manifestó Heinze . "Hay muy pocos entrenadores que pueden elegir el lugar. Y yo estoy completamente afuera de ese grupo selecto. Y no tuve muchas propuestas, más allá de lo que haya salido. Es muy simple: hace tres meses que tuve una primera charla con esta gente, y entonces no tenía ganas de analizar la opción porque tenía otras cosas personales que resolver. Y ellos, muy respetuosos, decidieron darme ese tiempo. Luego les di mi palabra para comenzar a analizar la propuesta y ellos me dieron tiempo".

"Me dijeron que hasta que yo no les dijera que no, no iban a buscar a otro entrenador. Yo también me comprometí a no escuchar otra oferta, no tengo la capacidad para analizar dos proyectos a la vez. Empezamos a hablar, a tener un ida y vuelta, y se fueron alineando las cosas. Y después de un mes de mucho trabajo, tomamos la decisión con el cuerpo técnico: será un lugar donde nos van a permitir trabajar. Todas las herramientas que me han dado son muy buenas y voy con muchísima ilusión".