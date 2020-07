Estos son los 8 equipos que jugarán los cuartos de final del Torneo Especial MLS is Back

Tras las victorias del martes por la noche de Portland Timbers sobre FC Cincinnati y de Minnesota United FC ante Columbus Crew SC (ambas en definiciones por penales) quedaron establecidos los ocho equipos que entre el jueves y el sábado disputarán los encuentros de cuartos de final del Torneo Especial MLS is Back .

PHILADELPHIA UNION vs. SPORTING KANSAS CITY (jueves 30 de julio, 8 PM ET / ESPN Deportes)

Antes de MLS is Back ambos equipos eran calificados como potenciales 'caballos negros' del torneo estival. Lo cierto es que las cosas no han sido demasiado fáciles para ninguno de ellos. Los cuartos de final exigirán más de Philadelphia y Kansas City, si todavía desean mantenerse entre los candidatos a llegar a la final.

Philadelphia Union: Es un equipo que cuenta con mucho talento en el ataque y en el resto del plantel. Cuando las cosas se complican, siempre está el reaseguro de contar con el arquero Andre Blake bajo los tres postes. El Union no oculta su ambición de convertirse en uno de los conjuntos que dispute el poder en la Conferencia Este, y está en posición de poder conseguirlo.

Sporting KC: Los hombres de Peter Vermes la temporada regular de 2020 con dos victorias impactantes, pero su debut en MLS is Back fue con una derrota. En cada previa de los encuentros que ha jugado en Florida SKC siempre fue candidato, aunque le costó enormemente (hasta llegar a los penales) superar a Vancouver Whitecaps. Alan Pulido será vital en el intento de lograr el pase a las semifinales.

¡Puligol a Cuartos en la MLS is Back! Resumen del Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps

¡Puligol a Cuartos en la MLS is Back! Resumen del Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps

ORLANDO CITY SC vs. LAFC (viernes 31 de julio, 7:30 PM ET / TUDN)

LAFC: Diego Rossi es la gran figura de esta versión estival de la escuadra de Bob Bradley, y es el candidato máximo a quedarse con el Botín de Oro de esta competición de eliminación directa. Sin el MVP Carlos Vela (y eso es mucho decir) Los Angeles Football Club se ha mostrado casi siempre dominante y efectivo en Florida. El equipo californiano no perdió potencia y busca avanzar en pos del trofeo de campeón y la clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf de 2021.

SAN JOSE EARTHQUAKES vs. MINNESOTA UNITED FC (sábado 1 de agosto, 8 PM ET / ESPN Deportes)

San Jose Earthquakes: En MLS is Back podríamos estar viendo una versión muy cercana al ideal buscado por el técnico Matias Almeyda: presión alta, toma de riesgos y vértigo. Eso es lo que vimos en sus cuatro primeros partidos del torneo, que hasta ahora lo ha convertido en protagonista. Ningún equipo está más convencido de su papel ni cree más en si mismo que San Jose, y eso los mantiene como un contendiente de peligro.

Minnesota United: En innegable ascenso desde 2019 en adelante, 'los Loons' son material de posibles hazañas. Quizás no demasiado vistosas, aunque sí efectivas. El entrenador Adrian Heath ha sabido convertir en figura destacada a casi todos los jugadores de su plantel. Con épica guerrera, y en contra de muchos análisis previos, Minnesota United quiere plantar bandera para comenzar a ser protagonista en MLS.



NEW YORK CITY FC vs. PORTLAND TIMBERS (sábado 1 de agosto, 10:30 PM ET / TUDN)