Estados Unidos prepara amistosos ante Jamaica e Irlanda del Norte

Los jugadores actuales de la MLS en la lista son el defensa central de los New York Red Bulls, Aaron Long, la mediocampista de los Colorado Rapids, Kellyn Acosta, y el mediocampista de LA Galaxy, Sebastian Lletget. La reciente lista de exportaciones de la MLS incluye al mediocampista del Red Bull Salzburg Brenden Aaronson (Philadelphia Union), así como al ex backs del FC Dallas Reggie Cannon (Boavista) y Bryan Reynolds (AS Roma).