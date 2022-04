Efraín Álvarez y el ir a Qatar 2022: "Estar en esa lista es mi sueño"

Álvarez se inspira en las palabras y sentimientos de sus seres queridos más cercanos. "Lo que me motiva día a día es mi familia. Es mi niña chiquita, que hago todo por ella todos los días. Ella es mi motivación. Me echan porras mi papá, mi mamá, mi novia y mi hija. Son mi 'roquita'. Me dicen que esté preparado cada día y que de siempre lo mejor.