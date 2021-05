Dos Santos: Con Zlatan los jóvenes se cag... en los pantalones

Jona explicó que él no sufrió ese tipo de cosas debido a que era uno de los veteranos del equipo angelino y reconoció que ese tipo de cosas no pasan con 'Chicharito' ya que él tiene una manera diferente de trabajar, incluso comentó que con su compatriota es más positivo el día a día, aunque eso no significa que no sean estrictos con sus compañeros con tal de ayudarlos a evolucionar en su futbol.