Contra reloj: cinco motivos por los que Atlanta estará en Playoffs

Sobre el papel, es un objetivo alcanzable. Atlanta United está en condiciones de finalizar las 34 jornadas de la temporada regular con 46 puntos, una cifra que podría otorgar a la franquicia del estado de Georgia una cómoda clasificación. Para llegar a ese punto, #ATLUTD deberá vencer el sábado (1:30 pm ET - UniMás, TUDN) a New England Revolution (onceavo, con 38 puntos) en el Gillette Stadium y en la última jornada deshacerse en casa del vigente campeón New York City FC.