"Estamos vivos": Juanjo Purata mantiene viva la llama de Atlanta

El central dio la razón al entrenador. "No es muy común para un defensor central hacer tres goles, pero esta noche me pasó", expresó a través de un intérprete. "Pero es debido al trabajo de todo el mundo en el equipo. No es solo el trabajo de una persona, ni siquiera de dos o tres personas, ni siquiera de los 11 jugadores en la cancha. Es el trabajo de todo el mundo en este vestuario".