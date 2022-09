¿Por qué Gonzalo Pineda no ha podido emular el éxito del Tata Martino en Atlanta?

Quizás aquí el paralelismo radica precisamente en que Thiago Almada no cuenta con “su Josef”. Y no porque el venezolano no este mas en el club, sino por lo expuesto en el punto anterior. Quienes le han reemplazado, no han podido formar una dupla letal. Ni Ronaldo Cisneros, ni Dom Dwyer han sido socios que lleguen a niveles extraordinarios en química con el argentino.