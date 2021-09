Comienza la semana de 'clásico doble' en Nueva York

Bajo condiciones normales, una semana con Derbi del Río Hudson estaría entre las más esperadas del calendario de la MLS. Pero pocas de las cosas que han ocurrido en los últimos 20 meses han sido normales. así que tras el fallido y pasado por agua primer clásico entre New York Red Bulls y New York City FC, ¿Por qué no jugar dos encuentros en una misma semana?