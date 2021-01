Chris Armas promete una nueva impronta para Toronto FC

Armas , de 48 años, llega a su nuevo cargo tras haber dirigido a New York Red Bulls del 6 de julio del 2018 al 4 de septiembre del 2020. Con anterioridad había ocupado la responsabilidad de entrenador asistente en el cuadro taurino, trabajando junto a Jesse Marsch .

“Esto hará que me despierte temprano y que me vaya a dormir tarde”, reconoció Armas el jueves. “Y después dormiré bien. Pero voy a trabajar duro, trabajaré duro para traer la excelencia y los trofeos. Y les garantizo que dirigiré un equipo que tenga claridad, que tenga papeles claros, estamos juntos y no tomamos atajos y tenemos un estilo de juego que va hacia el frente y peleando en cada partido”.