Pozuelo, MVP: "Es uno de los premios más importantes que gané"

Alejandro Pozuelo es el Jugador Más Valioso de Major League Soccer en 2020. El líder del juego de Toronto FC ratificó todo lo bueno que ya había mostrado en 2019, cuando el MVP fue Carlos Vela y se quedó este año con ese reconocimiento.

"Desde que llegué el año pasado a la liga, MLS me ha sorprendido muchísimo. Es verdad que el año pasado hice un gran año, pese a ser mi primera temporada. Fue un año de adaptación. El equipo funcionó bien, llegó hasta la final de la MLS. Lamentablemente, la perdimos, pero fue un gran año, colectivamente y en lo individual. Pero tenía enfrente a Carlos Vela, que estaba en un gran nivel", señaló Pozuelo el lunes por la tarde en una videoconferencia desde la ciudad de Sevilla.

"Pero este año ya estaba más adaptado a la liga, conocía a los rivales, a los campos. Me ha sido un año más fácil. Sí que es verdad que ha sido un año complicado para nosotros, pero individualmente me sentí muy a gusto, y con mis compañeros, mejor que el año pasado", continuó.



"Esto significa mucho, no me lo creo", expresó el andaluz al valorar este reconocimiento. "Soy una persona muy normal, me siento muy orgulloso. Muy orgulloso de representar a Toronto, de ser el mejor jugador de la liga -que es algo que se dice rápido-, y mi familia está muy feliz".

"Creo que este es uno de los premios más importantes que he ganado", valoró. "Jugué tres años en Bélgica, también fui considerado uno de los mejores jugadores allí. Es fácil decirlo, pero yo no termino de creerlo. Mis amigos, mi familia, me lo dicen. Y más estando lejos de tu país, de tu familia. Venir aquí para reemplazar a Sebastian Giovinco, con toda la repercusión que tenía. Poder ganar este trofeo, que en 2015 lo ganó Giovinco. Llevo 4, 5 o 6 años estando entre lo mejor de la liga belga o la MLS. Para mí este premio es lo más importante y lo que más orgulloso me ha hecho".

"Esto lo ha ganado gente tan buena como Carlos Vela, Josef Martínez, Giovinco, David Villa, jugadores tan buenos que han pasado por la liga. Y ser yo el mejor de 2020 es increíble. Es un sueño haber dejado una marca".

La repercusión de Alejandro Pozuelo en Major League Soccer podría generar una especie de 'efecto llamada' en el fútbol europeo. "Tengo muchos amigos en las ligas de España, Inglaterra, Italia. A la gente la MLS le gusta cada día más. Quien venga aquí se da cuenta del nivel que tiene. Mi compañero Pablo Piatti, que viene del Valencia o el Espanyol, y él nos dice que hay mucha diferencia en detalles con la familia, siempre están atentos, es un club muy bonito, en los campos siempre hay buen ambiente. Mucha gente de España quiere venir a MLS".

¿Se abren las puertas de la selección española al Jugador Más Valioso de la temporada en Major League Soccer? "No lo creo, nunca me he planteado eso. Lo que me planteo es ir disfrutando poco a poco las cosas que llegan. Lo único que quiero es hacerlo bien con Toronto, por mí, por mi familia, por mis amigos y disfrutar. La verdad es que la selección española me queda bastante lejos", concluyó.