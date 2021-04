Chicharito: Sin acercamiento a México y concentrado en la MLS

Por ahora, no hay acercamientos para que Chicharito Hernández vuelva a jugar con la selección de México. En una conferencia organizada por MLS -que inicia su temporada 2021 el viernes- el delantero de LA Galaxy dijo que su cabeza "está en la MLS, no le he cerrado la puerta a la selección, no he cambiado absolutamente nada. El que debe abrirse las puertas soy yo demostrando mi nivel y eso se va a dar cuando yo de resultados en el mi club, y si se da todo con la institución daré todo para conseguir mis resultados, y si se da estar en la selección".