¡Pare de sufrir! Charlotte consigue su primera victoria en MLS

Charlotte FC dio su primer grito de victoria con un contundente 3-1 ante New England Revolution en el Bank of America Stadium. El equipo en expansión logró sus primeros tres puntos gracias a dos goles de Karol Swiderski y un restante tanto a cargo del juvenil Benjamin Bender. El equipo del entrenador español Miguel Ángel Ramírez dio buenas sensaciones al no dar opciones al último vencedor del Supporters' Shield.