Carlos Vela volvió a la titularidad en la derrota del LAFC

Carlos Vela regresó a la titularidad con el LAFC pero dejó claro que no se encuentra en su mejor nivel pues con el encuentro empatado a un gol tuvo la oportunidad en sus piernas de poner al frente a su equipo pero no supo resolver la jugada y terminaron perdiendo el encuento ante el New York City FC que terminó con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Acevedo por doble amarilla al minuto 86.