Carlos Vela: "LAFC necesita que haga goles y asistencias"

"El inicio no es el que nos hubiera gustado", apuntó al referirse al mal inicio de la campaña de su equipo en 2021. "Pero también no hemos podido estar con el grupo entero. En lo personal no he podido jugar un partido que digas 'estoy al 100 por ciento y disfrutando'. Han sido con cierto dolor, jugando porque quiero ayudar al equipo, pero no dando mi mayor nivel ni pudiendo disfrutar", explicó. "El equipo necesita que todos estemos al 100, obviamente en lo personal que pueda aportar los goles, las asistencias y el buen juego... y yo creo que pronto. Estamos en el buen camino de conseguir eso y veremos al equipo que hemos visto en los años anteriores. Tengo mucha confianza en mi equipo y pronto volverán a ver el gran fútbol que hacemos y las victorias".