Brenner: "Me encantaría hacer goles y asistencias en mi debut"

¿Cómo imagina Brenner su debut en FC Cincinnati y MLS ? "Todo jugador quiere anotar goles en su primer partido. Me encantaría hacerlo", respondió a MLS Español . "Esa es la impresión que quiero dejar en el público: hacer goles y asistencias. No siempre se puede. Pero el equipo entero va a trabajar muy duro. El principal objetivo es una victoria. Pero me encantaría hacer goles y asistencias también".

Salvo por el frío que hizo hasta hace poco en Cincinnati, todo a ido sobre rieles para Brenner desde su arribo a Estados Unidos. "Todo ha ido muy bien. En el club me han recibido muy bien y ya me siento parte del equipo. Todos los días la comunicación mejora entre todos nosotros. Las cosas van muy bien con el entrenador y con Lucho ( Luciano Acosta), que es un gran tipo. Es una persona muy especial. Me he conectado muy bien con él y con el resto de los atacantes del equipo".