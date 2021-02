Red Bulls ficha como canterano al cuarto jugador más joven en MLS

Los New York Red Bulls firmaron al mediocampista Bento Estrela con un contrato local, anunció el club el martes. Con 14 años y 364 días, Estrela es el cuarto fichaje más joven de la historia de la liga.



"En la Academia estamos extremadamente orgullosos del progreso de Bento durante los últimos 18 meses y estamos emocionados de verlo firmar su primer contrato profesional con los New York Red Bulls", dijo el director de la Red Bulls Academy, Sean McCafferty. "Aunque Bento es muy joven, entiende que esto es solo el comienzo y que el trabajo duro comienza ahora. Me gustaría aprovechar este momento para felicitar a Fouad Kawtari por reclutar a Bento para los New York Red Bulls y también a los entrenadores de la Academia, personal que trabaja duro para desafiarlo todos los días para garantizar que aceleramos su desarrollo y, en última instancia, lo ayudemos a alcanzar su potencial".