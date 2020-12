Austin FC incorporó cinco jugadores el domingo

Sweat , de 29 años, fue titular en 20 ocasiones con Inter Miami en su temporada en expansión este año. Con anterioridad el lateral izquierdo completó 94 apariciones con New York City FC durante tres temporadas.

Austin llevará a cabo el martes (6 pm ET) una nueva elección de jugadores en el Draft de Expansión .

La ventana de transferencias en MLS se abrió entre las 9 am ET y la 1 pm ET del domingo, en lo que fue el inicio oficial de la temporada baja en MLS.