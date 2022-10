¡Se fue un grande! Así fue el último tango de "Pipita" Higuaín como futbolista

El argentino aterrizó al Citi Field con la misión de agigantar su leyenda y alargar la promesa de retiro, pero no pudo. Lo intentó, pero no fue suficiente. Marcó un gol a los 22 minutos, pero le fue invalidado por fuera de lugar. Ya estaba celebrando, pero en su interior sabía que no iba a contar para las estadísticas.