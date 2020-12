Lo que nos espera en 2021

Rayados y America buscan levantar él Guardianes 2021 con nuevo técnico, mientras que los Tigres no cambian la fórmula Ferreti, Gignac, Nahuél, ni la cambiarán... de momento.

Se acaba el 2020 y empieza un 2021 donde no el balón no dejará de rodar, y donde yo espero que me sigan leyendo por este medio.