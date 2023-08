Tercer Grado Deportivo | David Faitelson considera de risa objetivos de Selección Mexicana

"No son ambiciosos, son risibles, una burla, una mentira. No se trata de ser fiscal, de entender, pero estamos hablando de Ivar Sisniega que asegura que México va a terminar entre los ocho mejores del Mundial del 2026 y espués Davino dijo que sueña con ser semifinalista, no puede hablar a título personal, me importa un cacahuate lo que piensa a nivel personal, no puede ser tna irresponsable en decirnos que México puede llegar a semifinales porque mucha gente se lo puede crrer y lo único que está haciendo es alentar a los patrocinadores.